Шамиль Мусаев рассказал, почему он устроил драку на турнире в Польше

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Мусаев прокомментировал инцидент на турнире KSW 58, который состоялся в Польше.

Напомним, в андеркарде турнира Мусаев встречался со словенцем Уросом Юришичем. Мусаев одержал победу единогласным решением судей, однако сразу после оглашения результата схватил оппонента и уронил его на настил. Между бойцами завязалась драка.

«Он, если честно, провоцировал. Он ходил после боя, кричал, что-то говорил. Сказал неприятную фразу, задел религиозную тему. Можно было бы и жёстче поступить, но тогда меня бы на пару лет дисквалифицировали», — приводит слова Мусаева ТАСС.



Руководство KSW пообещало разобраться с инцидентом и наказать виновных. Пока неизвестно, какие санкции грозят Мусаеву.