Пётр Ян не исключил, что Хабиб возобновит карьеру

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян не исключил, что чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов всё же возобновит карьеру.
«Вернётся ли Нурмагомедов в спорт? Честно говоря, я не знаю. Но всё возможно», — сказал Ян в интервью, размещённом на канале Fanatics View.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры сразу после победы над Джастином Гэтжи, которую он завоевал 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Не так давно Хабиб и президент лиги Дана Уайт провели переговоры, где обсуждалось будущее спортсмена. После глава промоушена заявил, что Нурмагомедов не будет задерживать всю весовую категорию и скоро объявит о решении. На сегодняшний день Хабиб остаётся чемпионом лиги и лидером рейтинга P4P.
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