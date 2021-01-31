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Джоджуа отказалась от съёмок в фильме Гайя Ричи

Джоджуа отказалась от съёмок в фильме Гайя Ричи
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Лиана Джоджуа подтвердила, что отказалась принять участие в съёмках известного режиссёра Гая Ричи.

«Это правда, было дело. Я не смогла из-за тренировок. Приходится выбирать, что важнее», — написала Лиана в «сториз» своего «инстаграма», отвечая на вопрос одного из подписчиков.

52-летний Гай Ричи — один из самых известных британских режиссёров. Преимущественно он работает в жанре криминальной комедии. Наиболее известные фильмы — «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Револьвер», «Рок-н-рольщик», «Шерлок Холмс», «Шерлок Холмс: Игра теней», «Агенты А.Н.К.Л.», «Меч короля Артура», «Аладдин», «Джентльмены». Ричи работал с такими актёрами, как Джейсон Стэтем, Роберт Дауни — младший и Мэттью Макконахи.

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