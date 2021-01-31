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Пакьяо назвал причину поражения Макгрегора от Порье

Пакьяо назвал причину поражения Макгрегора от Порье
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо поделился мыслями о поражении экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора от Дастина Порье. По словам филиппинца, причина неудачи ирландца крылась в недооценке соперника.

«Поражения — часть игры. В спорте есть победители и проигравшие, вот и всё. Суть не в проигрыше, а в том, как ты принимаешь его. Суть в том, как переживаешь эти трудности. Макгрегор в прошлом уже бил Порье. Думаю, он недооценил Дастина», — приводит слова Пакьяо BJ Penn.

Напомним, 24 января Конор Макгрегор с Дастином Порье встретились в главном поединке турнира UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Досрочную победу во втором раунде одержал Порье.

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