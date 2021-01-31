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Ванзант: даже после рассечения буду красивой

Ванзант: даже после рассечения буду красивой
Бокс/ММА / UFC 0

Бывшая боец UFC Пейдж Ванзант, которая готовится к дебюту в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, обратилась к своим хейтерам, которые уверены, что после поединка в новом промоушене внешность американки значительно пострадает.

«Чувствую, что на пике карьеры. Я подумала, почему должна держать рот на замке перед лицом всех хейтеров. Думаю, что если вы говорите о ком-то дерьмо, то должны быть готовы повторить всё сказанное в лицо человеку, о котором высказываетесь.

Весь негатив обо мне касается внешности. Это лицо, это моё лицо. Могу делать с ним всё, что захочу. Я останусь красивой, даже если получу рассечение. Это не страшно", — приводит слова Ванзант BJ Penn.

Напомним, Ванзант проведёт дебютный поединок в Bare Knuckle FC 5 февраля.

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