Исмаилов и Минеев договорились о реванше. Бой пройдёт в сентябре

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов договорился о выступлениях с лигой AMC Fight Nights. Первый поединок под эгидой промоушена он проведёт в сентябре 2021 года. Его соперником станет Владимир Минеев. Об этом рассказал владелец организации Амир Мурадов. Функционер также сообщил, что Исмаилов, возможно, проведёт в лиге ещё один поединок.

«У нас соглашение на один бой с намёком на второй, если он пройдёт Владимира Минеева в сентябре. Это, скорее всего, будет в Москве», — приводит слова Мурадова ТАСС.

В последние годы Исмаилов выступал в лиге ACA. Напомним, что в прошлом Исмаилов и Минеев уже бились. В 2018 году их встреча завершилась вничью. Не так давно бойцы устроили массовую потасовку на одном из турниров по ММА.