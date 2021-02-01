Стали известны подробности драки с участием Мусаева на турнире в Польше

Абусупьян Магомедов, секундант российского бойца смешанных единоборств Шамиля Мусаева, прокомментировал инцидент на турнире KSW 58, который состоялся в Польше.

Напомним, в андеркарде турнира Мусаев встречался со словенцем Уросом Юришичем. Мусаев одержал победу единогласным решением судей, однако сразу после оглашения результата схватил оппонента и уронил его на настил. Между бойцами завязалась драка.

«Урош изначально вёл себя агрессивно. И после того как объявили судейское решение, он как с цепи сорвался. Начал что-то на своём языке кричать, потом подошёл к одному из наших угловых, дал по лицу, и оттуда всё началось.

Он также сказал Шамилю фразу, которой оскорбил мусульман. После этого Шамиль бросил его на канвас», — цитирует Магомедова ТАСС.

Руководство KSW пообещало разобраться с инцидентом и наказать виновных. Пока неизвестно, какие санкции грозят Мусаеву.