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У. Нурмагомедов обратился к президенту UFC

У. Нурмагомедов обратился к президенту UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, обратился к президенту промоушена Дане Уайту. Спортсмен опубликовал в «Инстаграме» фото с Уайтом, заявив таким образом о желании провести поединок.

«Я снова готов драться», — подписал он фотографию, сопроводив пост хештегом #letmeknowwhen (англ. «дай мне знать когда»).

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Умара Нурмагомедова.

Напомним, в январе 25-летний Нурмагомедов дебютировал в UFC. Соперником Умара был казахстанский боец Сергей Морозов. Бой завершился во втором раунде, после того как Нурмагомедов успешно провёл удушающий приём, вынудив соперника сдаться. Всего на счету российского спортсмена 13 побед в 13 поединках в смешанных единоборствах.

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