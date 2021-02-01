Бой Александра Волкова и Алистара Оверима покажет «РЕН ТВ»

Телеканал «РЕН ТВ» в прямом эфире покажет поединок российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, выступаюшего в UFC в тяжёлой весовой категории, и представителя Нидерландов Алистара Оверима. Бой Волков — Оверим возглавит кард турнира UFC серии Fight Night, который состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 6 на 7 февраля мск.
Трансляция поединка Волков — Оверим начнётся примерно в 5:00 мск.
32-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. В последнем поединке, состоявшемся в октябре 2020 года, российский спортсмен победил Уолта Харриса техническим нокаутом. Всего на его счету 40 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 32 победы и потерпел восемь поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 18 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
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