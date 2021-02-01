Стерлинг – перед боем с Яном: будущее принадлежит тем, кто готовится к нему сегодня

Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг, который в марте проведёт бой с российским чемпионом промоушена Петром Яном, поделился на странице в социальной сети фотографией из тренировочного зала, сопроводив её мотивационным посланием.
«Будущее принадлежит тем, кто готовится к нему сегодня», — написал под снимком Стерлинг.
Фото доступно на странице Алджэмейна Стерлинга в «Твиттере».
Напомним, бой Ян — Стерлинг возглавит кард турнира UFC 259, который состоится в ночь с 6 на 7 марта мск. 27-летний российский боец должен был провести защиту титула в ночь на 13 декабря 2020 года, однако его поединок с Алджэмейном перенесли на 2021 год. Позднее Ян рассказал, что планирует провести бой со Стерлингом в феврале, а в мае выйти в октагон с Ти Джеем Диллашоу.
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