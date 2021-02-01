Исмаилов заподозрил Минеева в нетрадиционной ориентации и пригрозил отказом от реванша

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, в каком случае откажется проводить матч-реванш с Владимиром Минеевым.

Напомним, ранее в «инстаграме» Минеева появилось видео драки с Исмаиловым на турнире по MMA в декабре 2020, в котором микрофон в его руках путём видеомонтажа заменили на искусственный мужской половой орган. Впоследствии видео было удалено.

«Вы сейчас видите ситуацию, где человек (Минеев) держит в руках искусственный половой орган! И самое страшное, что он в него что-то говорит и при этом очень волнуется! Другого человека (меня) это конкретно раздражает! Я делаю предупредительный выстрел… Минеев от волнения хапнул сильный испуг и начал отмахиваться предметом, в который говорил! За что я и был вынужден ему втащить!

Надеюсь, это его единичный и случайный интерес к мужскому половому органу! Потому как в ином случае бой может не состояться, так как с людьми нетрадиционной ориентации я дел не имею!» — написал Исмаилов в своём «инстаграме».