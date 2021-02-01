Исмаилов: когда я предложил Минееву уединиться, хотел, чтобы увидели, какой он не мужчина

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал конфликт с другим бойцом MMA Владимиром Минеевым. Напомним, Исмаилов и Минеев устроили драку на турнире по смешанным единоборствам в Москве в декабре 2020 года.

«Побью его в бою, а после боя — настигну! Когда я предложил ему уединиться со мной раз на раз, я хотел, чтобы все увидели, насколько он не мужчина! Я ведь не сомневался, что он струсит и откажется!

Каждый получит своё сполна, бой — это всего лишь спорт! Минеев давно вышел за рамки спорта! Когда порешаю с Вовой, наверное, Камилу (промоутеру Камилу Гаджиеву. — Прим. «Чемпионата») тоже разок втащу», — написал Магомед Исмаилов на своей странице в социальной сети «Инстаграм».