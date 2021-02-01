Порье: Хабиб ушёл. И поэтому я некоронованный чемпион в лёгком весе UFC

Бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье объяснил, почему назвал себя некоронованным чемпионом после победы над ирландцем Конором Макгрегором в январе. Напомним, Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде.

«У меня мишень на спине. Я бывший временный чемпион, я только что нокаутировал Конора Макгрегора. И теперь я номер один.

Меня опережает только один человек — Хабиб Нурмагомедов. Но он, вероятно, больше никогда не будет драться. Я некоронованный чемпион UFC в лёгком весе. Если Хабиб ушёл, я — лучший в дивизионе. Я только что вынес бывшего двойного чемпиона», — приводит слова Порье MMAJunkie.

Напомним, Порье занимает седьмое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории и первое в рейтинге легковесов.