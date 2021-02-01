Майк Тайсон: смотрел бы бои Фьюри и Уайлдера снова и снова

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился мнением о действующей ситуации в супертяжёлом весе. Тайсон высоко оценил Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.



«Думаю, в тяжёлом весе очень много отличных боксёров. Те, кто говорит, что это плохой дивизион, просто завидуют. Он захватывающий!



Тайсон может снова подраться с Уайлдером, я бы смотрел их бои снова и снова, они просто потрясающие бойцы. Уайлдер совершал ошибки, но им есть ради чего драться. Тайсон Фьюри — настоящий боец для болельщиков. Его любят, для него наступил момент славы. В Англии крупной рыбой является Джошуа, но за Тайсоном идёт толпа. Они следуют за ним, будто он является мессией», — приводит слова Майка Тайсона BoxingScene.