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Майк Тайсон: смотрел бы бои Фьюри и Уайлдера снова и снова

Майк Тайсон: смотрел бы бои Фьюри и Уайлдера снова и снова
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился мнением о действующей ситуации в супертяжёлом весе. Тайсон высоко оценил Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

«Думаю, в тяжёлом весе очень много отличных боксёров. Те, кто говорит, что это плохой дивизион, просто завидуют. Он захватывающий!

Тайсон может снова подраться с Уайлдером, я бы смотрел их бои снова и снова, они просто потрясающие бойцы. Уайлдер совершал ошибки, но им есть ради чего драться. Тайсон Фьюри — настоящий боец для болельщиков. Его любят, для него наступил момент славы. В Англии крупной рыбой является Джошуа, но за Тайсоном идёт толпа. Они следуют за ним, будто он является мессией», — приводит слова Майка Тайсона BoxingScene.

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