Туменов снова вызвал на бой Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов вызвал на бой Александра Шлеменко.
«Думал, что больше не буду предлагать тебе сразиться со мной? Честно, не ожидал, что бой Магомеда и Владимира когда-то состоится, но это случилось. Ты уже год не дрался, если твой бой с Магомедом и состоится, то не раньше чем через год. Есть ли смысл столько ждать? Я предлагаю провести поединок, благо желающие организовать этот бой есть. Может быть, в бою с Магомедом ты заработал бы чуть больше, чем со мной, но если ты реально хочешь в UFC, моя кандидатура не менее выгодна.
В конце концов, неужели мы окончательно превратились в торгашей и бизнесменов? Вспомни, как мы все мальчишками начинали, думали, что мы воины, гладиаторы. Жизнь бойца ММА — бесконечно тяжёлое испытание. Я лучший ударник в мире, обращаюсь к достойному сопернику, не хочешь ли ты испытать себя со мной?» — написал Туменов в своём «инстаграме».
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