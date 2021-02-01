Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Туменов снова вызвал на бой Шлеменко

Туменов снова вызвал на бой Шлеменко
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
Аудио-версия:

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов вызвал на бой Александра Шлеменко.

«Думал, что больше не буду предлагать тебе сразиться со мной? Честно, не ожидал, что бой Магомеда и Владимира когда-то состоится, но это случилось. Ты уже год не дрался, если твой бой с Магомедом и состоится, то не раньше чем через год. Есть ли смысл столько ждать? Я предлагаю провести поединок, благо желающие организовать этот бой есть. Может быть, в бою с Магомедом ты заработал бы чуть больше, чем со мной, но если ты реально хочешь в UFC, моя кандидатура не менее выгодна.

В конце концов, неужели мы окончательно превратились в торгашей и бизнесменов? Вспомни, как мы все мальчишками начинали, думали, что мы воины, гладиаторы. Жизнь бойца ММА — бесконечно тяжёлое испытание. Я лучший ударник в мире, обращаюсь к достойному сопернику, не хочешь ли ты испытать себя со мной?» — написал Туменов в своём «инстаграме».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021