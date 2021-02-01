Исмаилов: сказал, что после боя я, наверное, втащу Камилу. Теперь я говорю: «Вряд ли»

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сообщил, что промоутер Камил Гаджиев моментально отреагировал на его пост, в котором он пообещал ему «втащить» после боя с Владимиром Минеевым.
«Камил набрал мне через десять минут после прошлого поста и сказал, где он находится. «Ты собираешься мне втащить, Мага? Я здесь». Знаете, как я называю это? Отреагировать на ситуацию по мужски!
А прятаться, оскорблять и снова прятаться — это удел трусов! Где ты находишься? Я здесь! Мужчины решают только так! Я сказал, что после боя я, наверное, втащу Камилу. Теперь я говорю: «Вряд ли“. Помните, я сказал что Минеев — очкошник? Я тоже помню! Но у человека всегда есть свойство стать лучше, чем он есть», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».
Ранее стало извсетно, что Исмаилов договорился о выступлениях с лигой AMC Fight Nights. Первый поединок под эгидой промоушена он проведёт в сентябре 2021 года. Его соперником станет Владимир Минеев.
- 1 февраля 2021
-
21:46
-
20:50
-
19:57
-
18:55
-
18:00
-
16:30
-
15:30
-
15:01
-
14:03
-
13:33
-
13:03
-
12:12
-
11:01
-
10:01
-
09:00
-
01:18
-
00:14
- 31 января 2021
-
23:22
-
22:44
-
21:42
-
20:21
-
18:47
-
17:31
-
16:45
-
15:52
-
15:02
-
13:04
-
11:57
-
11:29
-
11:00
-
09:30
-
01:15
- 30 января 2021
-
22:59
-
22:01
-
20:55