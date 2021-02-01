Исмаилов: сказал, что после боя я, наверное, втащу Камилу. Теперь я говорю: «Вряд ли»

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сообщил, что промоутер Камил Гаджиев моментально отреагировал на его пост, в котором он пообещал ему «втащить» после боя с Владимиром Минеевым.



«Камил набрал мне через десять минут после прошлого поста и сказал, где он находится. «Ты собираешься мне втащить, Мага? Я здесь». Знаете, как я называю это? Отреагировать на ситуацию по мужски!



А прятаться, оскорблять и снова прятаться — это удел трусов! Где ты находишься? Я здесь! Мужчины решают только так! Я сказал, что после боя я, наверное, втащу Камилу. Теперь я говорю: «Вряд ли“. Помните, я сказал что Минеев — очкошник? Я тоже помню! Но у человека всегда есть свойство стать лучше, чем он есть», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».

Ранее стало извсетно, что Исмаилов договорился о выступлениях с лигой AMC Fight Nights. Первый поединок под эгидой промоушена он проведёт в сентябре 2021 года. Его соперником станет Владимир Минеев.