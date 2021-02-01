«С ботинками беда!» Хабиб и Кормье устроили шуточную перепалку о внешнем виде Даниэля

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье и чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов устроили шуточную перепалку на тему моды и чувства стиля перед поединком Умара Нурмагомедова на турнире UFC Fight Night.
«Бейся с умом. Бейся с умом и ты выиграешь», — сказал Даниэль Кормье Умару Нурмагомедову перед его боем.
В этот момент к Кормье подошёл Хабиб Нурмагомедов.
«Это что такое? Смотри, здесь всё хорошо, а с ботинками вообще беда!», — сказал Нурмагомедов.
«Эй, почему ты судишь меня? Почему ты всё время судишь меня? Почему ты меня осуждаешь?», — ответил Кормье.
Хабиб: Брат, я хочу, чтобы ты всегда был на высшем уровне, не только по телеку. Ты должен хорошо выглядеть, а это что? Ты посмотри на свою обувь.
Кормье: Это отличная обувь! То есть ты с костюмом всегда хорошую обувь надеваешь?
Хабиб: Тебе показать?
Кормье: У меня есть хорошая обувь, брат, просто я редко её надеваю. Хочешь показать мне обувь?
Хабиб: Нет, как я одеваюсь на всякие мероприятия.
Кормье: Ну покажи, давай посмотрим, как ты одеваешься.
Хабиб: Вот, смотри. Глянь на этого парня.
Кормье: Неплохо. Но, смотри, голубая рубашка, чёрные штаны. Всё невпопад.
Хабиб: Это специально. Специально же так. Такой дизайнерский ход.
Кормье: Чего, голубая рубашка с чёрными штанами?
Хабиб: Но обувь-то тебе точно надо сменить.
Кормье: Да это хорошая обувь!
Хабиб: Ты ведь миллионер, у тебя порядок с деньгами. Потрать немного, чтобы хорошо выглядеть.
Кормье: Ты представь, мне так сидеть семь часов. Семь часов.
Хабиб: Понятно, что тебе должно быть удобно, но так одеваться нельзя. Ты дважды чемпион, ты должен хорошо выглядеть. Эй, Умар, если ты выигрываешь, то ты покупаешь ему обувь. Какой у тебя размер, 45-й?
Кормье: Эти я купил по скидке, всего за 20 долларов.
Хабиб: Я про размер, 45?
Кормье: 44-й. Хотя нет, 45-й, как у мужика.
Соответствующее видео доступно на странице UFC Russia в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.
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