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«С ботинками беда!» Хабиб и Кормье устроили шуточную перепалку о внешнем виде Даниэля

«С ботинками беда!» Хабиб и Кормье устроили шуточную перепалку о внешнем виде Даниэля
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье и чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов устроили шуточную перепалку на тему моды и чувства стиля перед поединком Умара Нурмагомедова на турнире UFC Fight Night.

«Бейся с умом. Бейся с умом и ты выиграешь», — сказал Даниэль Кормье Умару Нурмагомедову перед его боем.

В этот момент к Кормье подошёл Хабиб Нурмагомедов.

«Это что такое? Смотри, здесь всё хорошо, а с ботинками вообще беда!», — сказал Нурмагомедов.

«Эй, почему ты судишь меня? Почему ты всё время судишь меня? Почему ты меня осуждаешь?», — ответил Кормье.

Хабиб: Брат, я хочу, чтобы ты всегда был на высшем уровне, не только по телеку. Ты должен хорошо выглядеть, а это что? Ты посмотри на свою обувь.

Кормье: Это отличная обувь! То есть ты с костюмом всегда хорошую обувь надеваешь?

Хабиб: Тебе показать?

Кормье: У меня есть хорошая обувь, брат, просто я редко её надеваю. Хочешь показать мне обувь?

Хабиб: Нет, как я одеваюсь на всякие мероприятия.

Кормье: Ну покажи, давай посмотрим, как ты одеваешься.

Хабиб: Вот, смотри. Глянь на этого парня.

Кормье: Неплохо. Но, смотри, голубая рубашка, чёрные штаны. Всё невпопад.

Хабиб: Это специально. Специально же так. Такой дизайнерский ход.

Кормье: Чего, голубая рубашка с чёрными штанами?

Хабиб: Но обувь-то тебе точно надо сменить.

Кормье: Да это хорошая обувь!

Хабиб: Ты ведь миллионер, у тебя порядок с деньгами. Потрать немного, чтобы хорошо выглядеть.

Кормье: Ты представь, мне так сидеть семь часов. Семь часов.

Хабиб: Понятно, что тебе должно быть удобно, но так одеваться нельзя. Ты дважды чемпион, ты должен хорошо выглядеть. Эй, Умар, если ты выигрываешь, то ты покупаешь ему обувь. Какой у тебя размер, 45-й?

Кормье: Эти я купил по скидке, всего за 20 долларов.

Хабиб: Я про размер, 45?

Кормье: 44-й. Хотя нет, 45-й, как у мужика.

Соответствующее видео доступно на странице UFC Russia в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.

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