Джо Роган считает Чендлера фаворитом в поединке с Макгрегором

Легендарный комментатор UFC Джо Роган поделился ожиданиями от потенциального поединка бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.



«Наиболее очевидный вариант для Дастина Порье — бой с Чарльзом Оливейрой. И, если вы зардкорный фанат, то вы бы точно хотели увидеть этот бой.



При этом, если вы желаете заработать кучу денег до того, как Конор подерётся с кем-то ещё, то есть реванш с Порье. Но вот в чём штука — если Конор в следующем бою встретится с Майклом Чендлером, а у такого исхода большая вероятность, то какими будут ставки на то, что Конор победит Чендлера? Я думаю, что Майкл Чендлер будет фаворитом в поединке», — приводит слова Джо Рогана BJPenn.