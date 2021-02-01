Джо Роган считает Чендлера фаворитом в поединке с Макгрегором
Легендарный комментатор UFC Джо Роган поделился ожиданиями от потенциального поединка бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.
«Наиболее очевидный вариант для Дастина Порье — бой с Чарльзом Оливейрой. И, если вы зардкорный фанат, то вы бы точно хотели увидеть этот бой.
При этом, если вы желаете заработать кучу денег до того, как Конор подерётся с кем-то ещё, то есть реванш с Порье. Но вот в чём штука — если Конор в следующем бою встретится с Майклом Чендлером, а у такого исхода большая вероятность, то какими будут ставки на то, что Конор победит Чендлера? Я думаю, что Майкл Чендлер будет фаворитом в поединке», — приводит слова Джо Рогана BJPenn.
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