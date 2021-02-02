Менеджер Нурмагомедова написал твит о бое Хабиба с Сен-Пьером, а потом удалил его

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его подопечный готовится к бою с бывшим чемпионом в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

«Говорят, что Хабиб прорабатывает бой с Сен-Пьером. Это правда», — написал Абдель-Азиз. Вскоре он удалил твит.

Фото: https://twitter.com/AliAbdelaziz00

После этого он опроверг изначальное сообщение.

«Слухи о бое Хабиба с Жоржем Сен-Пьером — полная ложь. Фейковые новости», — написал он в своём «твиттере».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.