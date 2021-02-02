«Поражают его слова». Шлеменко ответил Туменову, который вызвал его на бой

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал слова Альберта Туменова, который заявил о желании провести поединок с ним. Ранее Туменов сказал, что Шлеменко должен принять вызов, поскольку в детстве «все мы считали себя гладиаторами».

«Поражают слова Туменова. В детстве никогда не мнил себя гладиатором. Не знаю, кто считал себя воином и гладиатором, я к таковым не отношусь. Поспорил бы с тем, что его кандидатура, как он выражается, может приблизить меня к UFC. Человек вообще не в моей категории, на каком основании я должен с ним драться? Скорее моя кандидатура выгодна для него.

Если бы я хотел подписаться в UFC до 77 кг — возможно, я бы согласился. Но у меня нет желания переходить в эту весовую категорию. Хочу подписаться до 84 кг, для этого и беру себе бойца, который даже в рейтингах не фигурирует. Смешно читать слова Альберта.

Спасибо, конечно, что он так заботится обо мне. Но я слежу за своей карьерой, у меня есть подвижки к следующим боям без Альберта. Что касается его неоднократных вызовов, я уже предлагал ему подраться с моим учеником — Андреем Корешковым, который выступает в его весовой категории. Как и в прошлый раз, я могу снова предложить ему бой с Андреем», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, Андрей Корешков выступает в MMA-промоушене Bellator.