Владелец ATT — о реванше Хабиба и Порье: я не знаю человека, который может победить Орла

Дэн Ламберт, сооснователь и владелец American Top Team, оценил шансы Дастина Порье в гипотетическом матче-реванше с обладателем пояса UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, в сентябре 20119 года Нурмагомедов победил Порье, успешно применив удушающий приём в третьем раунде.
«Я считаю, что Дастин сейчас в лучшей версии себя, чем когда-либо. Что касается потенциального реванша между Хабибом и Порье, я не знаю, сможет ли кто-нибудь победить этого человека. Но скажу так: Дастин Порье, сражающийся с умом, — очень и очень опасный боец», — сказал Ламберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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