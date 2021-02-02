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Владелец American Top Team: бой с Конором — лучший в карьере Порье

Владелец American Top Team: бой с Конором — лучший в карьере Порье
Бокс/ММА / UFC 0

Дэн Ламберт, сооснователь и владелец American Top Team, прокомментировал победу Дастина Порье над Конором Макгрегором в матче-реванше. Напомним, в поединке, состоявшемся в январе, Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде.

«Последний бой, с Конором — лучший в карьере Порье. Дастин показал свою зрелость и бойцовский рост. Он нашёл способ разнести Конора и закончить бой, при этом не вступая в перестрелку и не получая повреждений сам.

Я вообще считаю, что у Дастина лучшие руки во всём ММА. В этом бою Дастин смог смешать борьбу и удары ногами, что сделало эти руки ещё более опасными для его соперника", — рассказал Ламберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее Ламберт оценил шансы участников гипотетического реванша Хабиб НурмагомедовДастин Порье.

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