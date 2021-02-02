Шлеменко дал прогноз на возможный бой Нурмагомедов — Сен-Пьер

Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал об ожиданиях от возможного поединка чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера. Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз написал твит о бое Хабиба с Сен-Пьером, а потом удалил его.
«Али Абдель-Азиз — профессионал своего дела. Наверное, подобными действиями он подогревает интерес. Но даже если это правда, у меня большие сомнения, что бой Хабиб — Сен-Пьер состоится. С трудом представляю, как Жорж согласится на бой в весовой категории Нурмагомедова. Он ведь даже не дрался в этом весе никогда. Другое дело, если Хабиб захочет подраться и наберёт вес до 77 кг, — тогда этот бой может состояться.
Если они всё же встретятся, у Хабиба больше шансов на победу. Во-первых, он борется лучше Сен-Пьера. Хотя борьба — это главное, что может предложить канадец. Во-вторых, Нурмагомедов более молодой боец. Исходя из всех этих факторов, Хабиб является фаворитом», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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