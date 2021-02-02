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Евгений Тищенко проведёт свой следующий бой в марте

Евгений Тищенко проведёт свой следующий бой в марте
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Олимпийский чемпион Евгений Тищенко проведёт свой следующий бой 27 марта в Екатеринбурге. Поединок российского боксёра возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Соперник и статус боя будут объявлены в ближайшее время.

Тищенко ждёт девятый бой в профессиональной карьере. В прошлом году он одержал победу над британцем Джоном Маккаллумом, завоевал титул WBO European и вошёл в пятёрку сильнейших организации в тяжёлом весе. Евгений идёт шестым в рейтинге IBF и войдёт в обновлённый список WBC.

В главном карде турнира RCC выступят ещё два уральца — экс-обладатель титула WBC Silver Заур Абдуллаев и обладатель WBC International Мухаммад Якубов.

29-летний Тищенко — олимпийский чемпион (2016), чемпион мира (2015), чемпион Европы (2015, 2017), чемпион Универсиады (2013), серебряный призёр чемпионата мира (2013).

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