Минаков предположил, зачем менеджер Хабиба написал твит о бое с Сен-Пьером

Российский боец MMA Виталий Минаков, выступающий в Bellator, рассказал об ожиданиях от возможного поединка чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера. Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз написал твит о бое Хабиба с Сен-Пьером, а потом удалил его.

«Допускаю, что Хабиб вернётся — и в этом не будет никакой сенсации. Может, это и правильно, тем более возраст позволяет. Если агент так подогревает, значит, нет конкретного решения. Есть вероятность, что это всё разгорится. Они просто не дают интересу погаснуть.

Всё ещё верю, что Хабиб тот человек, который ещё многое может. Не верю, что так легко можно оставить своё любимое дело. Может, и есть желание такое — всё бросить, оставить, потому что есть психологическая и физическая усталость — мы всё это проходили. Но затем проходит время, и понимаешь, что лучше заниматься тем, чем ты занимаешься действительно профессионально.

Кто является фаворитом, если бой Нурмагомедова и Сен-Пьера всё же состоится? Никому уже давно не интересна спортивная составляющая. Не столько интересен результат этого поединка, сколько интересно, чтобы этот бой состоялся. Хочется посмотреть на этих гигантов — молодого и ветерана октагона. Тем более мы знаем, что Сен-Пьер завершал карьеру, возвращался и возвращал пояс. Так что порох в пороховницах он имеет», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.