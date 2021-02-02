Минеев: мы с Магой выясним наши отношения на глазах у всех, без этих странных предложений
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал то, что боец MMA Магомед Исмаилов согласился провести матч-реванш с ним. Ранее Исмаилов заявил, что изначально предложил Минееву уединиться, поскольку хотел, чтобы «увидели, какой он не мужчина».
«Вчера Мага сообщил, что принял наш с ним бой. Мы профессиональные спортсмены, поэтому выясним наши отношения в клетке, на глазах у всех, без этих странного рода предложений. Я знаю, вы давно этого ждали, я сам давно хотел расставить все точки над „i“, — написал Минеев в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографии с первого боя с Исмаиловым в 2018 году, завершившегося вничью.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Владимира Минеева.
Исмаилов заподозрил Минеева в нетрадиционной ориентации и пригрозил отказом от реванша
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