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«Он на мне лежал и с кем-то разговаривал параллельно». Боец UFC — о спарринге с Хабибом

«Он на мне лежал и с кем-то разговаривал параллельно». Боец UFC — о спарринге с Хабибом
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский боец UFC Сергей Хандожко вспомнил, как провёл спарринг с обладателем пояса в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«У нас был один раунд в партере, он на мне лежал и с кем-то разговаривал параллельно. Я много с кем боролся, но с таким уровнем борьбы могу двух людей выделить: Хабиб и Ярослав Амосов. Это как будто бетонная плита на тебя ложится, и ты понимаешь, что оттуда просто нельзя выбраться. Когда борешься с другими, даже уступая им, понимаешь, что хоть где-то можешь поработать, а здесь просто без шансов», — приводит слова Хандожко «Матч ТВ».

По словам Хандожко, сражаться с Нурмагомедовым в стойке тоже очень сложно.

«Если в начале раунда ещё можно где-то попадать, то потом он темп навязывает, и, мне кажется, это единственный человек, который вообще не устает, а только разгоняется, и всё», — добавил он.

Менеджер Нурмагомедова написал твит о бое Хабиба с Сен-Пьером, а потом удалил его
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