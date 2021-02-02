«Он на мне лежал и с кем-то разговаривал параллельно». Боец UFC — о спарринге с Хабибом

Российский боец UFC Сергей Хандожко вспомнил, как провёл спарринг с обладателем пояса в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«У нас был один раунд в партере, он на мне лежал и с кем-то разговаривал параллельно. Я много с кем боролся, но с таким уровнем борьбы могу двух людей выделить: Хабиб и Ярослав Амосов. Это как будто бетонная плита на тебя ложится, и ты понимаешь, что оттуда просто нельзя выбраться. Когда борешься с другими, даже уступая им, понимаешь, что хоть где-то можешь поработать, а здесь просто без шансов», — приводит слова Хандожко «Матч ТВ».
По словам Хандожко, сражаться с Нурмагомедовым в стойке тоже очень сложно.
«Если в начале раунда ещё можно где-то попадать, то потом он темп навязывает, и, мне кажется, это единственный человек, который вообще не устает, а только разгоняется, и всё», — добавил он.
- 2 февраля 2021
-
17:29
-
16:40
-
16:17
-
15:55
-
15:33
-
15:10
-
14:46
-
14:32
-
14:30
-
14:20
-
14:04
-
13:45
-
13:28
-
12:50
-
12:01
-
11:00
-
10:01
-
08:48
- 1 февраля 2021
-
23:51
-
23:06
-
21:46
-
20:50
-
19:57
-
18:55
-
18:00
-
16:30
-
15:30
-
15:01
-
14:03
-
13:33
-
13:03
-
12:12
-
11:01
-
10:01
-
09:00