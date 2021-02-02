Чендлер: не говорите, что я не заслуживаю титульного поединка в UFC
Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер, недавно успешно дебютировавший в UFC, считает, что уже заслуживает титульный поединок в новом для себя промоушене.
«Не говорите, что я не заслуживаю титульного поединка. Я только пришёл в новую лигу, ворвался и за 2,5 минуты нокаутировал парня из топ-5. Нокаутировал того, кого Порье не смог досрочно остановить за 25 минут. Думаю, я уже зацементировал за собой статус топ-бойца», — приводятся слова Чендлера на странице ESPN MMA в «Инстаграме».
Напомним, Чендлер дебютировал в UFC на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). В соглавном событии шоу он менее чем за три минуты нокаутировал опытного бойца из Новой Зеландии Дэна Хукера.
Рекомендуем вам
- 2 февраля 2021
-
17:29
-
16:40
-
16:17
-
15:55
-
15:33
-
15:10
-
14:46
-
14:32
-
14:30
-
14:20
-
14:04
-
13:45
-
13:28
-
12:50
-
12:01
-
11:00
-
10:01
-
08:48
- 1 февраля 2021
-
23:51
-
23:06
-
21:46
-
20:50
-
19:57
-
18:55
-
18:00
-
16:30
-
15:30
-
15:01
-
14:03
-
13:33
-
13:03
-
12:12
-
11:01
-
10:01
-
09:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам