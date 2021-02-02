Чендлер: не говорите, что я не заслуживаю титульного поединка в UFC

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер, недавно успешно дебютировавший в UFC, считает, что уже заслуживает титульный поединок в новом для себя промоушене.

«Не говорите, что я не заслуживаю титульного поединка. Я только пришёл в новую лигу, ворвался и за 2,5 минуты нокаутировал парня из топ-5. Нокаутировал того, кого Порье не смог досрочно остановить за 25 минут. Думаю, я уже зацементировал за собой статус топ-бойца», — приводятся слова Чендлера на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, Чендлер дебютировал в UFC на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). В соглавном событии шоу он менее чем за три минуты нокаутировал опытного бойца из Новой Зеландии Дэна Хукера.