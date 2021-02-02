Арум надеется организовать объединительный поединок Бетербиева со Смитом

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассчитывает, что в 2021 году ему удастся организовать объединительный поединок в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Джо Смитом. Для этого россиянину необходимо защитить свои титулы, а Смиту завоевать пояс по версии WBO в схватке с Максимом Власовым.
«Если Джо Смит и Бетербиев победят в своих схватках, это поможет организовать большой бой в „Мэдисон Сквер Гарден“. Мы продадим все билеты. Это будет классная битва. Это мощные ребята с жёсткими ударами. Если Джо победит Власова, то получит бой с Бетербиевым. У Джо много фанатов на Лонг-Айленде, а в Нью-Йорке живут много русских. Так что мы продадим все билеты», — приводит слова Арума BoxingScene.
Напомним, следующим соперником Бетербиева станет Адам Дейнес.
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