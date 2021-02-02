Оливейра отказался от боя с Чендлером

Третий номер рейтинга UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра отказался от поединка с Майклом Чендлером, сообщает MMA Fighting. Бразильцу предлагали выступить на коротком уведомлении на турнире UFC 258, но он не захотел рисковать серией в восемь побед, ставя себя в невыгодные условия ради нетитульной схватки.

«Чарльз никогда не был так близок к титульному бою. Он тяжело работал, чтобы оказаться в нынешнем положении. Фанаты и даже Дастин Порье признают это. Сегодня на календаре февраль. Для нас нет никакого смысла принимать бой на коротком уведомлении. Ведь нам предстоит весогонка, нужно готовиться к бою и так далее», — сказал тренер Оливейры Диего Лима.

Напомним, в минувшей схватке Оливейра победил Тони Фергюсона.