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Минеев: не уверен, что бой с Исмаиловым состоится

Минеев: не уверен, что бой с Исмаиловым состоится
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал информацию о договорённости по его второму поединку с Магомедом Исмаиловым. Минеев не исключил, что бой может так и не состояться, так как контракт по-прежнему не подписан, а Исмаилова, по его словам, нужно «очень трепетно» вести к такому шагу.

«Дело в том, что контракт… Он не был подписан. Никакого контракта не было подписано. По крайней мере со мной никакие детали поединка не обсуждались. Понимаете, моя репутация и моё слово – они дороже любых контрактов. И оно дороже денег. Поэтому люди из организации, такие как Гаджиев и Мурадов, в искренности моих намерений не сомневаются. Поэтому и говорят, что со мной проблем не должно возникнуть. В отличие от моего оппонента, которого нужно выхаживать. Очень трепетно вести его к тому, чтобы сделать этот шаг. Как будто он его сделал. Но я, если честно, не уверен, что этот бой состоится.

Произошло что? Произошла беседа Мурадова с противоположной стороной. После чего они выставили видео, на котором Амир сказал, что Исмаилов проведёт бой со мной в рамках AMC Fight Nights и что ему это интересно", — сказал Минеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

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