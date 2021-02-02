Климас: только отец мог отговорить Ломаченко от боя, но тогда бы они порвали отношения

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, уверен, что от поединка с Теофимо Лопесом его подопечного мог отговорить лишь отец украинца. Вместе с тем Климас убеждён, что это привело бы к большой семейной ссоре.
«Единственный человек, кто мог что-то сказать, — Анатолий Николаевич. Но тогда они просто разорвали бы отношения. Конечно, они сошлись бы потом, ведь это папа и сын, с очень тёплыми отношениями.
Но в тот момент только папа мог бы сказать: «Нет, и всё». И то не факт. Но мы все были уверены в Васе. Мы все видели, как он выигрывал бои со сломанной рукой, выбитым плечом. Возможно, проблема была в голове. Трудно понять, нужно с Васей разговаривать, чтобы он всё это разъяснил», — цитирует Климаса ua.tribuna.com.
Напомним, после схватки Ломаченко с Лопесом стало известно, что украинец боксировал с травмой плеча.
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