Хоган: я сам просил в соперники Тима Цзю

Бывший претендент на титул чемпиона мира Деннис Хоган прокомментировал информацию о контракте на бой с Тимом Цзю. По его словам, он лично просил у своей команды организовать ему поединок с молодым небитым боксёром.

«Всё, что необходимо сделать представителям команды Цзю, — посмотреть мои предыдущие схватки. Они увидят, с соперниками какого калибра я бился. Цзю не выбирал меня в соперники, это я выбрал его. Сказал команде организовать мне этот поединок, и они сделали это», — приводит слова Хогана BoxingScene.

Напомним, Тим Цзю предыдущий поединок провёл в декабре 2020 года. В первом же раунде он нокаутировал Боуена Моргана. На профессиональном ринге Цзю-младший провёл 17 встреч и победил во всех из них.



Что касается Хогана, то ирландец последний раз бился в декабре 2019 года, оспаривая титул по версии WBC с Джермаллом Чарло, и проиграл американцу техническим нокаутом.