Хоган: я сам просил в соперники Тима Цзю

Бывший претендент на титул чемпиона мира Деннис Хоган прокомментировал информацию о контракте на бой с Тимом Цзю. По его словам, он лично просил у своей команды организовать ему поединок с молодым небитым боксёром.
«Всё, что необходимо сделать представителям команды Цзю, — посмотреть мои предыдущие схватки. Они увидят, с соперниками какого калибра я бился. Цзю не выбирал меня в соперники, это я выбрал его. Сказал команде организовать мне этот поединок, и они сделали это», — приводит слова Хогана BoxingScene.
Напомним, Тим Цзю предыдущий поединок провёл в декабре 2020 года. В первом же раунде он нокаутировал Боуена Моргана. На профессиональном ринге Цзю-младший провёл 17 встреч и победил во всех из них.
Что касается Хогана, то ирландец последний раз бился в декабре 2019 года, оспаривая титул по версии WBC с Джермаллом Чарло, и проиграл американцу техническим нокаутом.
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