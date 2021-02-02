Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хоган: я сам просил в соперники Тима Цзю

Хоган: я сам просил в соперники Тима Цзю
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
Аудио-версия:

Бывший претендент на титул чемпиона мира Деннис Хоган прокомментировал информацию о контракте на бой с Тимом Цзю. По его словам, он лично просил у своей команды организовать ему поединок с молодым небитым боксёром.

«Всё, что необходимо сделать представителям команды Цзю, — посмотреть мои предыдущие схватки. Они увидят, с соперниками какого калибра я бился. Цзю не выбирал меня в соперники, это я выбрал его. Сказал команде организовать мне этот поединок, и они сделали это», — приводит слова Хогана BoxingScene.

Напомним, Тим Цзю предыдущий поединок провёл в декабре 2020 года. В первом же раунде он нокаутировал Боуена Моргана. На профессиональном ринге Цзю-младший провёл 17 встреч и победил во всех из них.

Что касается Хогана, то ирландец последний раз бился в декабре 2019 года, оспаривая титул по версии WBC с Джермаллом Чарло, и проиграл американцу техническим нокаутом.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021