«Мы не говорим, что он не принимал». Менеджер Ковалёва — о проваленном допинг-тесте Сергея

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва, рассказал об истории с проваленным боксёром допинг-тесте. По словам функционера, россиянин предупреждал VADA обо всех используемых им препаратах. Климас ожидает, что Сергей столкнётся с непродолжительной дисквалификацией.

«Мы не говорим, что он ничего не принимал. Он принимал, и мы нашли, что именно. Мы знаем, откуда это всё. Не буду детально вдаваться, потому что идёт расследование. Он пошел к доктору, прошёл осмотр и получил препараты. У доктора переспросили 28 раз, сказали, что человек – профессиональный спортсмен, он тестируется.



Когда был назначен бой, мы полностью расписали все препараты, которые Сергей принимает. Мы всё полностью расписали и приложили фотографии этих препаратов, отправили в VADA, это было начало декабря.



30 декабря Сергей проходит тест, приходит позитивный результат. Хотя с доктором мы тоже всё согласовали, получили, что там никаких запрещённых препаратов нет. Приходит положительный результат теста, начинаем смотреть — оказывается, в этом списке один из препаратов имеет какую-то маленькую каплю этого тестостерона.



Мы выложили это всё. Если бы он хотел что-то делать нелегальным путём, он же не дурак, чтобы поставить этот препарат на лист, который отправляется в VADA. С другой стороны, почему VADA, когда получило список в самом начале, не увидело, что там есть запрещённый препарат, почему они не сказали, что это запрещённый? Нахрен надо заполнять эти все документы, если их никто не смотрит?



VADA не признаёт свою ошибку. Они тестировали. По их правилам, неважно, что ты делаешь, боксёр отвечает за то, что он принимает. На год-два не будет отстранения, будет какое-то меньшее, потому что он не скрывал. Если бы он скрывал и у него нашли, то это было бы уже намного большее наказание. Ошибка не его, поэтому, думаю, не будет сильного наказания.

Но наказание будет, 100%. Может, на 3-4 месяца его отстранят, может, на 6, точно не могу сказать", — приводит слова Климаса ua.tribuna.com.