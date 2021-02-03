Хабиб: надеюсь, завершим общие проекты с Российским фондом прямых инвестиций
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и выразил надежду, что ему удастся завершить с ним начатые проекты.
«Приятная встреча с Кириллом Александровичем. У нас есть пару общих проектов с Российским фондом прямых инвестиций, надеюсь доведём всё до конца, ведь проект может иметь большую пользу для многих людей», — написал боец на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост доступен на странице Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года. В тот день он выступил на турнире UFC 254 и одержал досрочную победу над Джастином Гэтжи. После, непосредственно в октагоне, он объявил об уходе из спорта.
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