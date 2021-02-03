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Конор Макгрегор опубликовал фото с семейного отдыха на лунном острове

Конор Макгрегор опубликовал фото с семейного отдыха на лунном острове
Бокс/ММА / UFC 0
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32-летний ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, выступающий в лёгком весе UFC, опубликовал в социальных сетях яркие фото с семейного отдыха.

«Рыбалка на лунном острове с семьей», — гласит подпись Макгрегора к публикации.

Публикация доступна в «инстаграме» Конора Макгрегора.

Напомним, Макгрегор потерпел поражение нокаутом во втором раунде поединка, который состоялся на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби ранним утром 24 января мск. Это был матч-реванш Конора с Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде.

Напомним, ранее стало известно об отстранении Макгрегора из UFC на 6 месяцев по медицинским соображениям. У него подозревают травмы правых большеберцовой и малоберцовой костей.

Конора Макгрегора отстранили от боёв на полгода
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