Конор Макгрегор опубликовал фото с семейного отдыха на лунном острове

32-летний ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, выступающий в лёгком весе UFC, опубликовал в социальных сетях яркие фото с семейного отдыха.
«Рыбалка на лунном острове с семьей», — гласит подпись Макгрегора к публикации.
Публикация доступна в «инстаграме» Конора Макгрегора.
Напомним, Макгрегор потерпел поражение нокаутом во втором раунде поединка, который состоялся на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби ранним утром 24 января мск. Это был матч-реванш Конора с Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде.
Напомним, ранее стало известно об отстранении Макгрегора из UFC на 6 месяцев по медицинским соображениям. У него подозревают травмы правых большеберцовой и малоберцовой костей.
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