Тайсон назвал главную слабость Джошуа в бою с Фьюри
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился ожиданиями от поединка чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. По мнению Тайсона, у Джошуа есть одна слабость, которая может привести к его поражению.
«Это будет очень интересный поединок. Джошуа – превосходный панчер, но его удары можно проследить. Он словно телеграфирует о своих ударах. В бою с таким крупным парнем, как Фьюри, это станет для Джошуа рецептом катастрофы», — приводит слова Тайсона BoxingScene.
Майк добавил, что не согласен с теми, кто считает нынешний тяжёлый дивизион слабым.
«В дивизионе много классных боксёров. Тот, кто говорит, что это плохой дивизион, просто завидует», — сказал он.
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