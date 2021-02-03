Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков, представляющий бойцовский клуб «Архангел Михаил», подписал долгосрочный контракт с MMA-промоушеном Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом сообщается в официальном «инстаграме» организации.

«Иван Штырков подписал долгосрочный контракт с ACA», — отмечается в подписи к соответствующей фотографии.

Посмотреть фотографию можно в официальном «инстаграме» ACA.

32-летний Штырков выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Последний поединок он провёл в декабре 2020 года, уступив Магомеду Исмаилову единогласным решением судей. Всего на его счету 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел два поражения, ещё один поединок завершился вничью.