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Штырков подписал долгосрочный контракт с ACA

Штырков подписал долгосрочный контракт с ACA
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков, представляющий бойцовский клуб «Архангел Михаил», подписал долгосрочный контракт с MMA-промоушеном Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом сообщается в официальном «инстаграме» организации.

«Иван Штырков подписал долгосрочный контракт с ACA», — отмечается в подписи к соответствующей фотографии.

Посмотреть фотографию можно в официальном «инстаграме» ACA.

32-летний Штырков выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Последний поединок он провёл в декабре 2020 года, уступив Магомеду Исмаилову единогласным решением судей. Всего на его счету 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел два поражения, ещё один поединок завершился вничью.

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