Шон О'Мэлли назвал соперника, с которым встретится на UFC 260

Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, анонсировал своё возвращение в октагон. Его следующим соперником станет бразилец Томас Алмейда. Как сообщает MMAJunkie, поединок состоится 27 марта на турнире UFC 260.
Напомним, 15 августа 2020 года на турнире UFC 252 в соглавном поединке О'Мэлли, шедший на серии из 12 побед (4 – в UFC), сошёлся в октагоне с многоопытным Марлоном Верой. Американец тогда проиграл техническим нокаутом в первом раунде.
Что касается Алмейды (22-4 — в MMA, 5-4 — в UFC), то его последний бой состоялся в октябре 2020 года. В том поединке Томас уступил единогласным решением судей Джонатану Мартинесу.
Ранее стало известно, что чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски также будет драться 27 марта. Он проведёт следующую защиту титула в поединке с Брайаном Ортегой.
- 3 февраля 2021
-
12:00
-
11:01
-
11:00
-
10:00
-
09:01
-
07:45
-
03:14
-
02:59
-
00:48
- 2 февраля 2021
-
23:23
-
22:52
-
21:43
-
20:43
-
19:43
-
19:20
-
18:59
-
17:29
-
16:40
-
16:17
-
15:55
-
15:33
-
15:10
-
14:46
-
14:32
-
14:30
-
14:20
-
14:04
-
13:45
-
13:28
-
12:50
-
12:01
-
11:00
-
10:01
-
08:48
- 1 февраля 2021
-
23:51