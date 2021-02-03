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Шон О'Мэлли назвал соперника, с которым встретится на UFC 260

Шон О'Мэлли назвал соперника, с которым встретится на UFC 260
Бокс/ММА / UFC 0
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Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, анонсировал своё возвращение в октагон. Его следующим соперником станет бразилец Томас Алмейда. Как сообщает MMAJunkie, поединок состоится 27 марта на турнире UFC 260.

Напомним, 15 августа 2020 года на турнире UFC 252 в соглавном поединке О'Мэлли, шедший на серии из 12 побед (4 – в UFC), сошёлся в октагоне с многоопытным Марлоном Верой. Американец тогда проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Что касается Алмейды (22-4 — в MMA, 5-4 — в UFC), то его последний бой состоялся в октябре 2020 года. В том поединке Томас уступил единогласным решением судей Джонатану Мартинесу.

Ранее стало известно, что чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски также будет драться 27 марта. Он проведёт следующую защиту титула в поединке с Брайаном Ортегой.

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