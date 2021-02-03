Чемпион UFC Усман прокомментировал возможность боя с Нурмагомедовым

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман оценил вероятность поединка с обладателем пояса в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Мы с Хабибом очень уважаем друг друга. Мы всегда беседуем как настоящие мужчины.

Если он вернётся и выразит заинтересованность в поединке со мной, мы это обсудим. Но лично для меня это не тот бой, которого я бы добивался. Хотя это будет большой поединок, можете не сомневаться», — рассказал Усман в интервью YouTube-каналу TMZ Sports.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.