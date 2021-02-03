Непобеждённый российский тяжеловес Анатолий Малыхин дебютирует в One FC 26 февраля

Российский боец ММА Анатолий Малыхин, выступающий в тяжёлой весовой категории, проведёт свой первый поединок в лиге One FC 26 февраля на турнире в Сингапуре. Его соперником станет бразилец Алешандре Мачадо. Афишу боя показала пресс-служба Gagarin Sports Management.



«Долгожданный дебют Анатолия Малыхина в ONE Championship», — говорится в описании к видео.

Если у вас не отображается афиша, её можно посмотреть на странице Gagarin Sports Management в «Инстаграме».

33-летний Малыхин является чемпион мира (СБЕ) по ММА 2017 года в весовой категории свыше 93 кг. В профессиональной карьере он пока не потерпел ни одного поражения. На его счету девять побед, все они одержаны досрочно. В активе Мачадо девять побед и три поражения.