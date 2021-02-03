Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Пётр Ян: я сломаю и уничтожу Стерлинга

Пётр Ян: я сломаю и уничтожу Стерлинга
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал об ожиданиях от боя с Алджамейном Стерлингом. Поединок Ян — Стерлинг возглавит кард турнира UFC 259, который пройдёт в ночь с 6 на 7 марта мск.

«Не знаю, на что надеется Стерлинг. Он будет практиковать на мне джиу-джитсу? Я работаю и тренируюсь с бойцами, у которых чёрные пояса. Я сломаю его и уничтожу. Не вижу, что он сможет мне предложить, так что я всем докажу, что по праву являюсь чемпионом.

Я намерен защищать этот пояс ещё очень долго. Я силён физически и ментально. Я не сомневаюсь в себе. Всё, что вы думаете, материализируется, я должен быть хладнокровным и целеустремлённым. Я всегда стараюсь вырубить соперника. В этот раз не будет иначе», — цитирует Яна MMAFighting.

С. Нурмагомедов: Пётр Ян до конца не проверен. У него были удобные соперники в UFC
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021