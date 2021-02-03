Пётр Ян: я сломаю и уничтожу Стерлинга
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал об ожиданиях от боя с Алджамейном Стерлингом. Поединок Ян — Стерлинг возглавит кард турнира UFC 259, который пройдёт в ночь с 6 на 7 марта мск.
«Не знаю, на что надеется Стерлинг. Он будет практиковать на мне джиу-джитсу? Я работаю и тренируюсь с бойцами, у которых чёрные пояса. Я сломаю его и уничтожу. Не вижу, что он сможет мне предложить, так что я всем докажу, что по праву являюсь чемпионом.
Я намерен защищать этот пояс ещё очень долго. Я силён физически и ментально. Я не сомневаюсь в себе. Всё, что вы думаете, материализируется, я должен быть хладнокровным и целеустремлённым. Я всегда стараюсь вырубить соперника. В этот раз не будет иначе», — цитирует Яна MMAFighting.
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