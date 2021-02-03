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Яценко: Уральский Халк сможет навести шорох в полутяжёлом дивизионе ACA

Яценко: Уральский Халк сможет навести шорох в полутяжёлом дивизионе ACA
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Президент ACA Алексей Яценко прокомментировал подписание в ростер лиги российского бойца ММА Ивана Штыркова, представляющего клуб «Архангел Михаил».

«Штырков подписал долгосрочный контракт с ACA. У Ивана уже достаточно весомое имя в российских ММА. У него большой потенциал для выступлений в нашей организации. Надеюсь, что он сможет оправдать своё прозвище Уральский Халк и наведёт шорох в полутяжёлом дивизионе ACA», — приводит слова Яценко пресс-служба лиги.

32-летний Штырков выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Последний поединок он провёл в декабре 2020 года, уступив Магомеду Исмаилову единогласным решением судей. Всего на его счету 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел два поражения, ещё один поединок завершился вничью.

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