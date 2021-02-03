Чарльз Оливейра хочет получить титульный бой с Хабибом или Порье

Третий номер рейтинга UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра рассказал о своих перспективах провести титульный бой.
«Нет, меня не впечатлила победа Порье над Макгрегором. Мне кажется, он отлично видел, что собирается делать Конор, так что воспользовался этим в третьем раунде, хотя мог закончить бой и раньше. Я не болел ни за кого из них, потому что был готов подраться с любым, и сейчас, независимо от того, с кем меня поставят, я готов встретиться с этим человеком в клетке.
Титульный бой — моя мечта. Так что мы готовы. Больше нет претендентов, так что я следующий в очереди. Независимо от того, что решит Хабиб, я хочу драться за титул. Если Хабиб вернётся, то я подерусь с ним. Мне без разницы, с кем драться за пояс. У меня не было титульных поединков ранее, так что бой с Дастином — хороший вариант для меня, и я хочу сразиться с ним. Не знаю, хочет ли он этого, но я — да», — рассказал Оливейра в интервью ESPN MMA.
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