Лига KSW оштрафовала Мусаева и его соперника за драку на турнире в Польше

Руководство лиги смешанных единоборств KSW приняло решение оштрафовать российского бойца Шамиля Мусаева и словенца Уроса Юришича за инцидент на турнире KSW 58, который состоялся в Польше, сообщает MMAJunkie.



Напомним, в андеркарде турнира Мусаев встречался с Юришичем. Мусаев одержал победу единогласным решением судей, однако сразу после оглашения результата схватил оппонента и уронил его на настил. Между бойцами завязалась драка.



По словам Абусупьяна Магомедова, секунданта Мусаева, Юришич после боя подошёл к одному из угловых Шамиля, ударил его по лицу, что и стало причиной драки.



По итогам расследования лига решила оштрафовать Мусаева на 50% от его гонорара, а Юришича — на 30%. Кроме того лига лишила обоих бойцов бонуса за выступление вечера.



Штрафы будут отправлены на благотворительность.



Кроме того Абусупьян Магомедов был отстранён от участия в боях на шесть месяцев, также ему запретили быть угловым на боях лиги в течение года.