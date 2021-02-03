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Лига KSW оштрафовала Мусаева и его соперника за драку на турнире в Польше

Лига KSW оштрафовала Мусаева и его соперника за драку на турнире в Польше
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Руководство лиги смешанных единоборств KSW приняло решение оштрафовать российского бойца Шамиля Мусаева и словенца Уроса Юришича за инцидент на турнире KSW 58, который состоялся в Польше, сообщает MMAJunkie.

Напомним, в андеркарде турнира Мусаев встречался с Юришичем. Мусаев одержал победу единогласным решением судей, однако сразу после оглашения результата схватил оппонента и уронил его на настил. Между бойцами завязалась драка.

По словам Абусупьяна Магомедова, секунданта Мусаева, Юришич после боя подошёл к одному из угловых Шамиля, ударил его по лицу, что и стало причиной драки.

По итогам расследования лига решила оштрафовать Мусаева на 50% от его гонорара, а Юришича — на 30%. Кроме того лига лишила обоих бойцов бонуса за выступление вечера.

Штрафы будут отправлены на благотворительность.

Кроме того Абусупьян Магомедов был отстранён от участия в боях на шесть месяцев, также ему запретили быть угловым на боях лиги в течение года.

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