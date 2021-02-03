Минаков: уверен, что бой Волкова и Оверима закончится нокаутом от Саши

Российский боец MMA Виталий Минаков, выступающий в Bellator, дал прогноз на бой Александра Волкова и Алистара Оверима. Бой возглавит кард турнира UFC серии Fight Night, который состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 6 на 7 февраля мск.



«Уверен, что бой Волкова и Оверима закончится нокаутом от Саши. Алистар уже давно растерял свою агрессивную манеру, вместе с ней и уверенность. Саша наоборот приобрёл уверенность и нарастил зубы. В стойке у Волкова есть преимущество, важно, чтобы он не комплексовал использовать это преимущество.



На стороне Оверима опыт, конечно, но Саша спокойно и не торопясь выжидает момент для удара. Уверен, что и в этом бою такая тактика сработает. В последних боях Оверим, когда пропускает, близок к падению. А удары у Волкова резкие и очень опасные», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



32-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. В последнем поединке, состоявшемся в октябре 2020 года, российский спортсмен победил Уолта Харриса техническим нокаутом. Всего на его счету 40 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 32 победы и потерпел восемь поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 18 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.