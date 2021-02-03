Минаков считает, что Волков после победы над Оверимом получит претендентский бой

Российский боец MMA Виталий Минаков, выступающий в Bellator, считает, что Александр Волков в случае победы над Алистаром Оверимом сможет получить претендентский поединок.



«Уверен, что бой с Оверимом закончится для Саши победой. Дальше, скорее всего, у него будет Розенстрайк. Вот с Жаирзиньо у него будет претендентский бой. А дальше уже прямая дорога к титульнику тяжёлого веса UFC», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Бой возглавит Волкова и Оверима кард турнира UFC серии Fight Night, который состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 6 на 7 февраля мск.



32-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. В последнем поединке, состоявшемся в октябре 2020 года, российский спортсмен победил Уолта Харриса техническим нокаутом. Всего на его счету 40 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 32 победы и потерпел восемь поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 18 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.



«Чемпионат» проведёт прямую трансляцию боя Волков — Оверим.