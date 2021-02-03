Минаков считает, что Волков после победы над Оверимом получит претендентский бой

Российский боец MMA Виталий Минаков, выступающий в Bellator, считает, что Александр Волков в случае победы над Алистаром Оверимом сможет получить претендентский поединок.
«Уверен, что бой с Оверимом закончится для Саши победой. Дальше, скорее всего, у него будет Розенстрайк. Вот с Жаирзиньо у него будет претендентский бой. А дальше уже прямая дорога к титульнику тяжёлого веса UFC», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Бой возглавит Волкова и Оверима кард турнира UFC серии Fight Night, который состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 6 на 7 февраля мск.
32-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. В последнем поединке, состоявшемся в октябре 2020 года, российский спортсмен победил Уолта Харриса техническим нокаутом. Всего на его счету 40 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 32 победы и потерпел восемь поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 18 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
«Чемпионат» проведёт прямую трансляцию боя Волков — Оверим.
- 3 февраля 2021
-
20:39
-
19:50
-
19:00
-
17:54
-
16:21
-
16:17
-
15:54
-
15:10
-
14:18
-
14:17
-
13:00
-
12:00
-
11:01
-
11:00
-
10:00
-
09:01
-
07:45
-
03:14
-
02:59
-
00:48
- 2 февраля 2021
-
23:23
-
22:52
-
21:43
-
20:43
-
19:43
-
19:20
-
18:59
-
17:29
-
16:40
-
16:17
-
15:55
-
15:33
-
15:10
-
14:46
-
14:32