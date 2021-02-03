Джойс: похоже, бой с Усиком пройдёт в апреле 2021 года
Британский тяжеловес Джозеф Джойс сообщил, что его бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком может пройти в апреле 2021 года.
«Да, всё идёт к тому, что я подерусь с Усиком за титул временного чемпиона WBO. Похоже, поединок пройдёт в апреле 2021 года. Переговоры идут хорошо, бой почти утверждён.
Я многому научился с момента нашего последнего боя. Усик немного набрал вес. Возможно, потерял скорость. Так что в этом показателе мы теперь равны, и я надеюсь победить его в следующем бою. Мы дрались в 2013 году, а я присоединился к сборной Великобритании только в мае 2012 года», — приводит слова Джо Джойса BT Sport.
Усик и Джойс встречались в полупрофессиональной серии WBS, и Александр одержал уверенную победу.
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