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Джойс: похоже, бой с Усиком пройдёт в апреле 2021 года

Джойс: похоже, бой с Усиком пройдёт в апреле 2021 года
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Британский тяжеловес Джозеф Джойс сообщил, что его бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком может пройти в апреле 2021 года.

«Да, всё идёт к тому, что я подерусь с Усиком за титул временного чемпиона WBO. Похоже, поединок пройдёт в апреле 2021 года. Переговоры идут хорошо, бой почти утверждён.

Я многому научился с момента нашего последнего боя. Усик немного набрал вес. Возможно, потерял скорость. Так что в этом показателе мы теперь равны, и я надеюсь победить его в следующем бою. Мы дрались в 2013 году, а я присоединился к сборной Великобритании только в мае 2012 года», — приводит слова Джо Джойса BT Sport.

Усик и Джойс встречались в полупрофессиональной серии WBS, и Александр одержал уверенную победу.

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