Макгрегор рассказал, почему он проиграл бой с Порье

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор подробно рассказал о причинах своего поражения от Дастина Порье.



«Вот хайлайт моего последнего боя. Какая трилогия теперь у меня на руках! Захватывающе! С ручкой на ногах я вернусь, чтобы снова получить удовольствие. В этом бою я был на второй передаче. Лучшее состояние, в котором я когда-либо был. После борьбы и клинча мои удары всё ещё имели вес. Для меня это нвоое ощущение, так что я очень воодушевлён предстоящей работой. Я в первый раз не использовал стул между раундами, потому что он был мне не нужен. Он понадобился мне позже, но это уже другая история.



Мои мысли о поединке — я наслаждался каждой секундой, так что предпочёл бы провести больше времени в знаменитом октагоне UFC. До этого боя у меня было 40 секунд за три года. Я слишком одноьбоко подошёл к тренировочному процессу, полностью сосредоточившись на боксе, потому что решил, что это лучший бой и лучший соперник, чтобы подготовиться к бою с Пакьяо. Думаю, я всецело заслужил те удары по ногам, с которыми я в итоге столкнулся.



Не считая этого, мои удары были отсрыми и я контролировал ситуацию. Однако эффект от лоукиков сделал своё дело, а восемнадцатый удар просто вышиб мне ногу. Повреждение малоберцового нерва. Фантастика! Впервые испытал подобное. После этого мой соперник выдал просто потрясающую концовку. Я должен снять перед ним шляпу. Порье провёл отличный бой, но мы обязаны завершить эту трилогию. Это не та трилогия, что я ждал, о я бы соврал, если бы сказал, что так не должно было случиться. Именно так все и должно было быть!», — написал Конор Макгрегор в своём «инстаграме».