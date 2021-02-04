У Тимура Валиева произошла замена соперника на турнире UFC Вегас 18

Бой 30-летнего российского бойца смешанных единоборств Тимура Валиева, выступающего в легчайшем дивизионе UFC, с 31-летним представителем США Хулио Арсе отменён, сообщается на официальном сайте промоушена.

Причиной отмены послужило заболевание американца коронавирусом. Его заменит 32-летний соотечественник Мартин Дэй (8-5), на счету которого 3 боя в UFC и ни одной победы. Поединок между Валиевым и Дэем состоится в рамках полулёгкой весовой категории.

Напомним, что Тимур Валиев в своём дебютном поединке в UFC, состоявшемся 22 августа на турнире UFC on ESPN 15, уступил техническим нокаутом во 2-м раунде американцу Тревину Джонсу. Однако спустя некоторое время Атлетическая комиссия штата Невада проголосовала за то, чтобы признать поединок несостоявшимся, из-за обнаруженных следов каннабиноидов у представителя США.



Всего на счету Валиева 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел 2 поражения.

Напомним, что в главном бою турнира UFC Вегас 18 сойдутся 32-летний российский боец тяжёлой весовой категории Александр Волков и 40-летний представитель Нидерландов Алистар Оверим. Бой состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 6 на 7 февраля мск.